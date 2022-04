Ugens bedste historier på ShippingWatch

Efter svære år planlægger PIL endnu en udvidelse af flåden

Pacific International Lines har netop afgivet en ordre på fire større nybygninger, men regner med, at der skal bestilles flere skibe, fortæller topchef Lars Kastrup i et interview med ShippingWatch. Containerrederiet vil holde sig uden for de store alliancer.

Pensionskassers milliard-krav i OW Bunker-krak afgøres måske først i 2025

Flere pensionskassers stort anlagte erstatningskrav mod bl.a. kapitalfonden Altor, to banker, ledelsen og konkursboet efter OW Bunker bliver måske først afgjort i landsretten i 2025, erfarer ShippingWatch. Imens er kravet vokset til 1,3 mia. kr.

Deloitte er ”overrasket” over forhøjet krav i OW Bunker-sag - vil anke til Højesteret

OW Bunkers kurator kan hæve krav mod Deloitte og Altor med 800 mio kr

FMC-formand er klar til endnu flere sager mod store containerrederier

Selv om han ikke har fundet bevis for, at de store containerrederier samarbejder ulovligt, er FMC-formand Daniel Maffei sikker på, at der er meget mere at gøre for USA’s maritime myndighed. Han erklærer sig parat til at føre endnu flere sager mod rederierne, siger han i et interview med ShippingWatch.

Containerraterne på lange kontrakter falder kraftigt på ruterne fra USA til Fjernøsten

Maritim industri har ”sovet i timen” og forsømt at tiltrække kvinder



Den maritime industri har været for dårlig til at tiltrække kvinder, siger MAN Energy Solutions på Danske Maritimes årsmøde. Og Danmark er for uvenlig mod udenlandsk arbejdskraft, lyder det fra Viking Life-Saving Equipment. Begge dele er et problem, når branchen mangler arbejdskraft.

Danske Maritime: Fremtidens skibsfart kan blive mere regional

Erhvervsminister: Maritim industri skal spille central rolle i oprustning af forsvaret

Beskæftigelsen runder 100.000 i den maritime sektor

Rederier kan ende med at sejle uden om Shanghai

Den flere uger lange corona-nedlukning af millionbyen Shanghai, der huser verdens største containerhavn, skaber forsinkelser for søtransporten, siger DHL Global Forwarding til ShippingWatch. Analytiker frygter, at hvis nedlukning fortsætter, vil flere rederier skippe havnen.

Ventetider for containere i Shanghai nær tredoblet på få uger

Containerterminaler i Shanghai fungerer relativt normalt

