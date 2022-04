Tørlast- og tankaktier lægger fra land med store kursstigninger i 2021

Kurserne på shipping-aktier er i fortsat fremgang. I ugen op til påske lå stigningen i gennemsnit på to-tre pct., og med en vækst i kurserne på 26 pct. siden årsskiftet har aktier i shippingselskaber klaret sig væsentligt bedre end markedet som helhed.

Det skriver Clarksons Platou Securities i en opdatering.

Det er især aktier i tank og tørlast, der har præsteret godt i 2022 – med stigninger på 41 pct. Også produkttank med 35 pct. og kemikalietank med 29 pct. klarer sig godt, mens det står noget sløjere til for container-rederiernes vedkommende. Her er aktierne i år kun steget med syv pct. i gennemsnit på grund af den seneste tids pres på fragtraterne.

Clarksons udtrykker stor optimisme på shippingbranchens vegne, bl.a. på grund af stigende råvarepriser, og fordi der ikke er så mange skibe om det stigende vareudbud. Det betyder højere priser for rederierne.

“Kombineret med de pressede forsyningskæder og de fortsatte flaskehalse i havne over hele verden mener vi, at den meget fordelagtige udbudsside betyder, at shipping kun befinder sig i en tidlig fase af et mangeårigt opsving,” hedder det i analysen.

