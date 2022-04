Trods bedste år for shipping nogensinde: Skibsreders regnskab trukket i trecifret million-minus

Den danske skibsreder og baron Johan Wedell-Wedellsborg har i sin koncern, Weco, de seneste år hevet millioner og atter millioner hjem, men i 2021 sluttede festen.

I 2021 endte Weco i rødt med over 448 mio. kr. Det viser et netop udgivet regnskab for koncernen, der dækker over en række shippingaktiviteter såvel som baronens mange forskelligartede investeringer. Johan Wedell-Wedellsborg ejer blandt andet en bid af bagerkæden Emmerys og adskillige ejendomme, ligesom han har investeringer i bioteknologi.