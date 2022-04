Rederi er finansieret af russisk selskab - det aflyser nu påskefart for 232 passagerer

En påsketur fra Bergen til Kirkenes langs den smukke norske kyst måtte torsdag i sidste øjeblik aflyses for 232 passagerer.

Årsagen er, at rederiet Havila Kystruten ikke kunne få dispensation fra de norske sanktionsregler. Derfor måtte de mange passagerer gå slukørede i land fra skibet Havila Capella. Det skriver norske NRK.

”Vi kan ikke sejle uden en godkendelse. Vi synes, det er ærgerligt, men vi må acceptere det og arbejde videre på at kunne genoptage sejladsen så hurtigt som muligt,” udtaler Lasse A. Vangstein fra Havila Kystruten til mediet.

Baggrunden er, at Havila er finansieret af det statsejede russiske leasingselskab GTLK. Aftalen gik ud på, at russerne ejer skibene og lejer dem ud til Havila i 10 år, hvorefter rederiet igen kan købe dem.

Det har tidligere været fremme i norske medier, at Havila-koncernen ifølge koncernchef Per Sævik, har behov for at refinansiere for næsten 4 mia. norske kroner, hvis de skal undgå den nu sanktionsramte finansiering.

”Vi kan ikke sejle, fordi skibet er finansieret af et selskab, der nu er sanktioneret. Vi arbejder på at refinansiere skibet, men det er ikke gjort over natten,” udtaler Lasse A. Vangstein.

Næste planlagte sejlads for Havila Capella fra Bergen er sat til afgang den 23. april.