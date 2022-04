275 evakueret fra stort kranfartøj i Norge

Lyden af, hvad vidner tæt på beskriver som en kraftig eksplosion, efterfulgt af krængning.

Et af verdens største kranfartøjer fik torsdag morgen problemer, mens det befandt sig ud for Norges kyst, i Åmøyfjorden. Det beretter flere norske medier.

Situationen medførte, at de norske myndigheder evakuerede samtlige 275 personer om bord på fartøjet.

Norske NRK henviser til det lokale politis opdateringer på Twitter.

#Stavanger: Et kranfartøy skal ligge med slagside i Byfjorden. Det ble i forkant hørt et kraftig smell. Det skal være store skader på dekk. Situasjonen er foreløpig stabil. Politiet er i ferd med å etablere mottak av evakuerte i Dusavika. Hovedredningssentralen leder aksjonen. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) April 14, 2022

Der meldes ikke om tilskadekomne, men norske myndigheder stillede med mandskab, der kunne redde folk, der kunne være faldet i vandet, ligesom man nu tjekker for eventuel miljøforurening.

Kranfartøjet skulle ifølge NRK være Saipem 7000, ejet af rederiet Saipem og være et af verdens største semi-nedsænkbare kranfartøjer.

Skibet ligger i Åmøyfjorden, tæt på Stavanger i det sydvestlige Norge og meldes til at have store materielle skader på dækket. Gisningerne går på, at en stålwire skulle være bristet under arbejdet.

Der er meldinger om, at en lastepram ved siden af kranskibet er i problemer. Der er dog torsdag middag delte meldinger om, hvorvidt prammen er ved at synke, eller ej.