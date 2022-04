Ugens bedste historier på ShippingWatch

Glencore og PetroChina står bag forurenet bunkerolie til 200 skibe

Sagen om levering af blandet, men forurenet bunkerolie i Singapore har udviklet sig til en skandale. Singapores havnemyndighed, MPA, bekræfter, at Glencore og PetroChina står bag leveringen af det beskidte brændstof til hele 200 skibe.

”Der er roligt i dag. Hvis man ser bort fra luftangreb og eksplosioner”

Foto: BULENT KILIC/AFP / AFP

På trods af Ruslands invasion af Ukraine forsøger shippingfolk at opretholde et normalt liv i Odesa. Direktør Gennadiy Ivanov fortæller ShippingWatch, hvordan de ansatte hos Kronos Bulkers fortsætter med at arbejde fra kontoret, mens havnen er mineret og lukket.

ILO og IMO efterlyser indsats for søfolk fanget på skibe i Ukraine

Central EU-forhandler vil give shipping tid til omfattende brændstofomlægning

Foto: PR / Maersk

Når skibe i europæisk farvand fremover skal øge andelen af grønt brændstof, skal det ske i et ambitiøst, men kontrolleret tempo. Ifølge central forhandler skal de største rederier i fokus for at holde hånden under de mindre, viser udkast set af ShippingWatch.

Topchefer opfordrer EU til at stramme klimalov for shipping

Saverys har en plan for at bremse fusion af Frontline og Euronav

Foto: PR / CMB

Den belgiske storaktionær - og oprindelige stifter af tankrederiet Euronav - agter at forpurre den bebudede fusion mellem Frontline og Euronav. ”Hvad er der i det for Euronav? Ingenting,” siger Alexander Saverys til Financial Times.



Fusion af Euronav og Frontline kan blive attraktivt mål for investorer

Euronav-bestyrelse svarer igen på storaktionærs kritik af fusionsplan

Norske Grieg Maritime satser fuldt ud på ammoniak



Foto: Grieg Maritime Group

Hos Grieg Maritime Group har man stor tiltro til ammoniakkens rolle i den grønne omstilling af skibsfarten. Derfor satser man stort på det bæredygtige brændstof, siger rederiet til ShippingWatch.

Ti pct. af rederiet Nordens flåde skal på biobrændstof

Foto: NORDEN

Tørlast- og tankrederiet Norden regner med, at omkring en tiendedel af flåden på omkring 500 skibe vil sejle på bæredygtigt biobrændstof om fem år. Det er dog kun en midlertidig løsning, erkender rederiets klimachef.

PIL tester biobrændstof på containerskib i Singapore

