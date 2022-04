Tilbageholdelse af endnu en P&O-færge kan skabe påskekaos på Kanalen

Det stærkt kritiserede færgeselskab, P&O, har fået endnu et af sine skibe tilbageholdt af de britiske myndigheder.

Inspektører fra The Maritime and Coastguard Agency fandt ”flere mangler” om bord på færgen Spirit of Britain, der normalt sejler på den populære rute mellem Dover og Calais. Før manglerne er udbedret, må skibet ikke sejle.