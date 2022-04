Containerskibet Ever Forward er fortsat strandet ud for USA's østkyst

En måned efter at det stødte på grund i Chesapeake Bay ud for storbyen Baltimore på USA’s østkyst, er der fortsat ingen fremdrift over containerskibet Ever Forward. Men nu er bjærgningsaktionen af det 334 meter lange skib gået ind i en ny fase.

Siden lørdag har bjærgningsfartøjer under ledelse af USA’s kystvagt transporteret containere fra Ever Forward ind til Baltimores havn for at gøre containerskibet lettere og derved øge muligheden for at få det frigjort fra det syv-otte meter tykke mudderlag, det hænger fast i.