Søfolk hos Bernhard Schulte fik personlige mål for at bidrage til at reducere CO2-udledning

Ship management-selskabet Bernhard Schulte har sammen med cleantech-firmaet Signol gennemført et pilotprojekt, hvor søfarende blev opmuntret til at ændre deres adfærd for at se, om det kunne påvirke et skibs energiforbrug og dermed CO2-udledninger.

De indsamlede data viste ”lovende resultater,” siger selskabet.