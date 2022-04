Antallet af piratangreb i Guineabugten falder fortsat og nåede i dette års første kvartal helt ned på syv – mod 16 i det tilsvarende kvartal i 2021. IMB tilskriver faldet den indsats, som både ”regionale og internationale flåder” yder i kampen mod piratvirksomhed.

I det hele taget byder rapporten fra bureauets Piracy Reporting Centre på flere gode nyheder fra indsatsen mod pirateri. Det netop overståede kvartal er det første af slagsen siden 2010, hvor der ikke har været rapporteret nogen bortførelser af skibsbesætninger noget sted i verden.

Ikke desto mindre advarer IMB om, at Guineabugten stadig er højrisikoområde for piratangreb mod handelsskibe og opfordrer til en fortsat regional og international indsats for at bekæmpe dem. Rapporten nævner bl.a. kapringen af en produkttanker ud for Elfenbenskysten i januar, hvor besætningen på 17 mand blev holdt som gidsler.

Det var i Guineabugten, at den danske fregat Esbern Snare i november 2021 kom i ildkamp mod mistænkte pirater og dræbte fire af dem. Fire andre blev anholdt, og en af dem retsforfølges i Danmark. Esbern Snare er siden vendt hjem til Danmark på grund af krigen i Ukraine.

Globalt set er farvandene i Sydøstasien blevet et centrum for piratvirksomhed, og antallet af angreb overgår nu Guineabugten. Hele 41 procent af de 37 piratangreb, der blev rapporteret i første kvartal, fandt sted her, og hovedparten skete i Singaporestrædet. IMB konstaterer dog også, at angrebene i dette område nærmere er væbnede røverier end piratoverfald.

Alt i alt bekræfter kvartalsrapporten en tendens, der også gjorde sig gældende i 2021 – at antallet af piratangreb er på retur, og at de er mindre voldelige, end de har været. I fjor nåede antallet af angreb sit laveste niveau i 28 år.

Antallet af piratangreb rammer laveste niveau i 28 år

Italiensk fregat afløser Esbern Snare i piratjagt i Guineabugten