Skibsejer anker fængselsdom for anden gang i skrotsag

Den to ugers frist for at anke dommen fra Gulating Lagmannsrett - en appeldomstol i den norske by Bergen - er løbet ud, og den norske skibsreder Georg Eide har valgt at anke dommen endnu en gang.

Det bekræfter Maria Bache Dahl, politiadvokat i norske Statens Efterforsknings- og Anklagemyndighed (Økokrim) til ShippingWatch.