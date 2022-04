Styrelse: Maersk brød loven ved at indføre landgangsforbud under pandemien

Søfartsstyrelsen har indskærpet over for Maersk, at rederiet brød Sømandsloven ved at udstede et landgangsforbud for søfolk på grund af omikron-varianten. Fagforening forfølger sagen i arbejdsretten, mens Maersk anser den for at være lukket.