P&O-krise skaber problemer for britisk færgetrafik

Den britiske motorvej M20 blev i weekenden forvandlet til en stor parkeringsplads, da tusinder af person- og lastbiler stod i kø i op til ni timer for at komme om bord på færger over Den Engelske Kanal fra havnebyen Dover.

Flaskehalsene skyldtes dårligt vejr, ekstra påsketrafik og manglende færgekapacitet over Kanalen, fordi selskabet P&O Ferries fortsat ikke sejler oven på den stærkt omstridte fyring af næsten 800 medarbejdere den 17. marts.

Desuden blev kapaciteten yderligere reduceret, da DFDS manglede to af sine seks Kanal-færger i nogle dage hen over weekenden. Den ene var i planmæssig tørdok, den anden til reparation.

”Trafikforstyrrelserne som følge af P&O’s handlinger er meget alvorlige,” sagde parlamentsmedlemmet for Dover, Natalie Elphicke, ifølge BBC og tilføjede, at ”problemerne har haft uacceptable følger for vores lokalsamfund.”

En del af presset på Kanal-trafikken er allerede lettet, men P&O’s manglende betjening af sine færgeruter har også konsekvenser andetsteds i Storbritannien. Stena Line har indstillet sejladserne mellem Fishguard i Wales og Rosslare i Irland indtil 12. april for at indsætte færgen på en anden rute mellem den skotske by Cairnryan og Larne i Nordirland.

Normalt betjenes den vigtige godsrute af to P&O-færger, og godset har hobet sig op på den skotske side i en sådan grad, at det har skabt bekymring for forsyningssikkerheden i Nordirland.

Mens de manglende P&O-færger skaber problemer, efterforsker de britiske konkursmyndigheder nu de mulige kriminelle og civilretlige omstændigheder omkring de omstridte fyringer af 786 medarbejdere.

Undersøgelsen sker på foranledning af den britiske regering, der den 23. marts bad konkursinstansen Insolvency Service om at ”foretage en omgående og grundig undersøgelse” af omstændighederne omkring massefyringerne for at ”fastslå, hvorvidt loven er blevet fulgt, og foretage øjeblikkelige og behørige skridt, hvis det ikke er tilfældet.”

Transportminister Grant Shapps har også anmodet Insolvency Service om at overveje at fratage Peter Hebblethwaite posten som CEO for det kriseramte færgeselskab.

