Lederne Søfart får ny formand

Ugen er blot to dage gammel, men alligevel har fagforeningen Lederne Søfart allerede annonceret to ændringer i sin topledelse.

Først kom det frem mandag, at Helle Andsbjerg er ny direktør for Lederne Søfart. Og tirsdag offentliggør fagforeningen så et skifte på formandsposten, hvor den hidtidige næstformand Jens Marquard Sørensen nu sætter sig for bordenden som formand, hvor han tager over fra Niels Bergvist Hansen.