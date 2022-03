Fagforeninger flytter strid om massefyring til P&O's ejere i Dubai

Det britiske fagforbund Nautilus International, der repræsentere 10.000 medlemmer i transportsektoren, forsøger med en protestskrivelse at placere den politiske krise om færgerederiet P&O Ferries på dørtrinnet foran P&O’s moderselskab, havneselskabet DP World med base i Dubai.

Ifølge en meddelelse fra Nautilus International har fagforbundet via International Transport Workers’ Federation (ITF) leveret et ”Global Letter of Protest” til ledelsen i DP World anført af CEO Sultan Ahmed bin Sulayem.