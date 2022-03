Rederier ønsker Nemkonti til dansk-ansatte russiske søfolk

En række danske rederier ”oplever store udfordringer med at gennemføre de månedlige lønafregninger til deres russiske søfarende.” Derfor skal det være muligt at overføre lønninger til dem via danske bankkonti, mener brancheorganisationen Danske Rederier.

Et nyt lovforslag vil gøre det forbudt at sælge kontanter og værdipapirer i danske kroner til Rusland og Belarus. Det sker for at undgå, at den danske valuta bruges til at omgå de økonomiske sanktioner, som EU har indført over for Rusland og dets allierede, Belarus, på grund af den russiske invasion af Ukraine.