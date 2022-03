Western Bulk forventer rekordoverskud i første kvartal

For godt en måned siden forudså Western Bulk et stærkt, men dog mere afdæmpet 2022 efter et rekordoverskud året før. Ikke desto mindre forventer det norske tørlastrederi nu sit bedste resultat nogensinde for et første kvartal.

Kort før kvartalsudløbet forudser Western Bulk en nettoindtjening på mellem 18 mio. og 20 mio. dollar. I en pressemeddelelse skriver rederiet, at det har haft ”en meget god start på året”, ikke mindst på grund af ”den fortsat høje markedsvolatilitet”.