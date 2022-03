P&O Ferries kan ikke efterleve krav om genansættelser

Det britiske færgeselskabet P&O Ferries oplyser tirsdag, at rederiet ikke har været i stand til at genansætte omkring 800 ansatte, som selskabet fyrede tidligere på måneden.

Det skriver Reuters.

P&O har erkendt, at rederiet ikke fulgte reglerne om at konsultere fagforeningerne, før rederiet fyrede de 800 ansatte.

”Omstændighederne, der fik P&O Ferries til at træffe beslutningen i første omgang, gælder stadig,” skriver P&O Ferries administrerende direktør, Peter Hebblethwaite, i et brev til den britiske transportminister, Grant Shapps.

”At efterkomme anmodningen (fra ministeren) vil betyde et kollaps i selskabet, hvilket vil resultere i tab af yderligere 2200 arbejdspladser. Jeg kan ikke forestille mig, at du ville ønske at tvinge en arbejdsgiver til at forårsage egen undergang,” skriver direktøren ifølge nyhedsbureauet.

Det omstridte færgeselskab, P&O Ferries, fik mandag en sidste frist til at ændre sin beslutning om at fyre 800 medarbejdere på sine Kanal-færger og erstatte dem med billigere arbejdskraft.

Sådan lød det i et skarpt formuleret brev til Peter Hebblethwaite fra den britiske transportminister, Grant Shapps, hvor han bl.a. beskrev, at han senere på ugen vil fremsætte et lovforslag for at sikre, at ”søfolk er beskyttet mod den slags handlinger”.

Peter Hebblethwaite siger ifølge Bloomberg News, at 765 ud af 786 af de tidligere ansatte nu er i færd med at takke ja til P&O’s aftrædelsespakke, der lyder på løn i 18-30 måneder.

Om de nyansatte i P&O Ferries siger han, at den nye besætning vil blive trænet efter den gængse standard, og at krav og mindsteløn vil blive opfyldt, hvor det måtte være krævet.

Siden fyringerne har der været et tungt politisk pres på P&O Ferries. Blandt andet har der været pres på selskabets topchef om at træde tilbage - også fra den britiske premierminister, Boris Johnson.

Samtidig er alle sejl blevet sat ind på at lave ny lovgivning, der sikrer sømænd den officielle mindsteløn.

