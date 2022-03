Britisk minister vil tvinge P&O til at genansætte fyret færgepersonale

Det omstridte færgeselskab, P&O Ferries, har fået en sidste frist til at ændre sin beslutning om at fyre 800 medarbejdere på sine Kanal-færger og erstatte dem med billigere arbejdskraft.

I et skarpt formuleret brev til P&O-topchefen, Peter Hebblethwaite, erklærer den britiske transportminister, Grant Shapps, at han senere på ugen vil fremsætte et lovforslag for at sikre, at ”søfolk er beskyttet mod den slags handlinger”.