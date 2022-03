P&O Ferries skal tvinges til at betale minimumsløn i Storbritannien

Det kriseramte færgeselskab P&O Ferries, som har fyret 800 medarbejdere for at hyre billigere arbejdskraft i stedet, kan blive pålagt at betale minimumsløn til medarbejderne, hvis rederiets skibe skal anløbe britiske havne, skriver Reuters.