Scorpio fortsætter frasalg af tankskibe og løfter likviditeten

Frasalget af skibe hos Scorpio Tankers fortsætter.

Tankrederiet meddeler, at det sælger to LR2-skibe og et MR-skib til unavngivne købere til en samlet pris af 112,5 mio. dollar. Når gæld i skibene er trukket fra, får Scorpios likviditet et løft på 55 mio. dollar.