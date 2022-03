P&O-krise tredobler passagertal hos DFDS for Den Engelske Kanal

DFDS har oplevet markant større travlhed i passagertrafikken på rederiets ruter på Den Engelske Kanal efter konkurrenten P&O Ferries midlertidigt indstillede sejladsen den 17. marts.

DFDS har en samarbejdsaftale med P&O Ferries, der indebærer, at de to rederier stiller ledig kapacitet til rådighed for hinanden, og DFDS har haft op til tre gange så mange passagerer som normalt, siden P&O indstillede sejladsen og uden varsel massefyrede 800 ansatte - et skridt, som har kastet P&O ud i politisk stormvejr i Storbritannien.