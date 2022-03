Svitzer afviser kritik fra fagforeninger i forbindelse med australsk konflikt

Det Maersk-ejede slæbebådsselskab, Svitzer, afviser, at dets CEO, Kasper Friis Nilaus, ignorerede firmaets menige medarbejdere under et nyligt besøg i Australien.

Som beskrevet af ShippingWatch beskyldte fagforeningen Maritime Union of Australia (MUA) i sidste uge Nilaus for stædigt at have nægtet at mødes med slæbebådsarbejdere og deres fagforening i forbindelse med en verserende strid om overenskomster. Striden gik i hårdknude tidligere i år efter to års forhandlinger og er nu endt i det australske arbejdsretslige system.

Svitzer skriver i et svar på en forespørgsel fra ShippingWatch, at selskabet ikke genkender udlægningen af Kasper Nilaus’ besøg i Sydney og Melbourne i sidste uge:

”Begge steder har Kasper Nilaus mødt og haft gode samtaler med et bredt udsnit af søfolkene om bord på vores slæbebåde,” understreger Svitzer.

Selskabet tilføjer dog, at ”forhandlingerne med fagforeningerne fortsætter, og Svitzer repræsenteres ved de aktuelle forhandlinger af repræsentanter fra den lokale ledelse”.

Det var netop den fortsatte henvisning til den lokale ledelse, der i sidste uge faldt MUA for brystet. Fagforeningen mener, at en direkte intervention fra Svitzer-topchefens side under besøget ville have kunnet løse striden, og den holdning har fået en vis opbakning fra Den Internationale Transportarbejder Føderation (ITF).

Ifølge ITF vil det manglende møde mellem Nilaus og fagforeningerne af mange blive opfattet som ”en tabt mulighed for dialog.”

