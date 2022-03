Fagforeninger beskylder Svitzer-topchef for at ignorere australske medarbejdere

Topchefen i det Maersk-ejede slæbebådsselskab Svitzer beskyldes for at tilsmudse moderselskabet internationale ry ved at have nægtet at møde lokale fagforeninger under et nyligt besøg i Australien.

Fagforeningen Maritime Union of Australia kalder (MUA) i en pressemeddelelse Svitzer-chefens opførsel tidligere på ugen for en ”skændsel for det multinationale slæbebådsselskab”.