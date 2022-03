Britisk minister kalder P&O Ferries' behandling af ansatte "forfærdelig"

Storbritanniens finansminister kalder færgerederiet P&O Ferries’ behandling af sine ansatte for ”rystende”.

Det skriver Reuters og BBC efter, at det DP World-ejede P&O Ferries torsdag i sidste uge indstillede sine sejladser og fyrede 800 af sine ansatte uden varsel med henblik på at erstatte dem med billigere arbejdskraft.

Det har mødt hård kritik og forargelse fra britiske politikere og fagforeningen RMT. Og ifølge BBC er den britiske regering lige nu ved at undersøge lovligheden af rederiets beslutning, hvilket bekræftes af landets finansminister Rishi Sunak.

”Det, vi ser, er rystende, og den måde, de har behandlet deres ansatte på, er forfærdelig,” siger Sunak ifølge Reuters.

”På tværs af regeringen ser vi på vores kontraktlige relationer med P&O og gennemgår dem i øjeblikket. Jeg kan ikke foregribe den proces,” siger ministeren videre ifølge nyhedsbureauet.

Ifølge Sunday Times, som BBC citerer, kendte britiske ministre dog på forhånd til P&O Ferries planer om massefyringerne via et notat, men at man da undlod at udfordre beslutningen. Som svar på kritikken lyder det fra det britiske transportministerium, at man på det tidspunkt ikke kendte ”de fulde detaljer” af P&O Ferries planer, skriver BBC.

P&O Ferries har forklaret massefyringerne med, at den økonomiske situation i rederiet var uholdbar, men både britiske politiker fra både højre og venstre side har skarpt kritiseret den uvarslede massefyring.

Færgerederiet har knap 4000 ansatte og har siden 2019 været ejet af Dubai-baserede DP World.

