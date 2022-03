Ugens bedste historier på ShippingWatch

Robert Uggla om transformation af Maersk: ”Det kommer til at tage mange år”

Der er stadig lang vej igen for Maersk, som har et mål om at transformere sig ind til et logistikselskab, hvor en større del af forretningen fremover skal være land- og logistikbaseret.

Sådan lød det fra selskabets kommende formand og femtegeneration af Mærsk-familien, Robert Mærsk Uggla, der under tirsdagens generalforsamling blev genvalgt til Maersks bestyrelse, og som forventes at blive valgt til formand.

Foto: PR / Danske Rederier

Den danske shipping- og transportindustri vil have flere kvinder ind i branchen. Men i dag er kun hver femte i rederiernes øverste ledelse samt i bestyrelserne en kvinde, viser ShippingWatchs opgørelse. Det kræver ”et langt, sejt træk” at øge andelen, mener Danske Rederier.

Foto: PR / Celsius Shipping

Et tankskib fra skibsejeren Celsius har i sidste uge lastet olie i Kozmina på den russiske østkyst. Formand Jeppe Jensen siger til ShippingWatch, at skibet er chartret ud til en kinesisk kunde, som ikke vil stoppe anløb af Rusland. Og kontrakten kan ikke annulleres.

Foto: Adrian Dennis/AFP/Ritzau Scanpix

P&O Ferries får voldsom kritik fra den britiske regering og fra oppositionen efter rederiets pludselige fyring af 800 ansatte, som skal erstattes af billigere arbejdskraft. Driften indstilles i op til ti dage, mens P&O hyrer billigere arbejdskraft.

Foto: ANTON VAGANOV/REUTERS / X06532

En ny sanktionsbølge forbyder nu nye kontrakter, investeringer og ”nogen form for transaktion” med en række russiske selskaber relateret til shipping. Blandt andre Sovcomflot og den russiske olieindustri er på forbudsblokken.

Nye corona-nedlukninger i Kina kan lægge pres på forsyningskæderne

Foto: STR/AFP / AFP

Nye corona-udbrud har fået Kina til at indføre restriktioner flere steder bl.a. i havnebyen Shenzhen. Det kan betyde, at det fra næste uge kan blive umuligt at laste skibe i Yantian, mener amerikansk logistik-selskab.

Nye corona-nedlukninger i Kina kan lægge pres på forsyningskæderne

