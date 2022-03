DFDS fortsætter samarbejde med P&O – har plads til ekstra trafik

DFDS forventer at have kapacitet til at medtage passagerer og gods fra konkurrenten P&O Ferries, selv om P&O torsdag meddelte, at der kan gå op til ti dage, før færgerederiet kan genoptage sejladsen på sine færgeruter på bl.a. Den Engelske Kanal.

P&O Ferries indstillede torsdag sejladsen uden varsel og gennemførte kort efter en massefyring af 800 ansatte, som ifølge rederiet vil blive erstattet af billigere arbejdskraft gennem vikarbureauer.