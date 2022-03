Firmaer risikerer at blive betalt i "matadorpenge" i Rusland

Det kan koste en dansk virksomhed stort at sende en ordre til Rusland lige nu.

Sådan lyder det i SMVdanmark, interesseorganisation for små og mellemstore virksomheder.

Frygten skyldes et tiltag, der blev indført i Rusland i starten af marts. Det gør, at russiske firmaer kan vælge at betale en regning fra udenlandske selskaber i rubler. Også selv om regningen er udstedt i euro eller dollar.

Tiltaget gør også, at det er den russiske centralbank, der bestemmer kursen på rubler. Det vil sige, at det reelt er den russiske centralbank, der beslutter, hvor meget en udenlandsk virksomhed skal betales for sin ordre til Rusland.

I SMVdanmark ser vicedirektør Mia Amalie Holstein en risiko for, at danske selskaber ikke vil blive betalt det, de skal, når de sender en ordre til Rusland.

”Vi er stærkt bekymret for hele situationen i Rusland. Vi er også bekymret for det her med at begynde at udbetale i rubler.”

”Vi er bange for, at hvis centralbanken derovre finder ud af, at valutakursen på rubler ikke ligger på det rette niveau, så kan danske virksomheder lige pludselig blive betalt tilbage i matadorpenge og ikke i rigtige penge,” siger hun.

Udenrigsministeriet har bekræftet tiltaget over for Ritzau.

Ministeriet har også bekræftet, at tiltaget gælder beløb på over cirka 580.000 kroner, og at de penge, en russisk virksomhed skylder en udenlandsk partner, bliver indbetalt i den russiske centralbank.

Mia Amalie Holstein fra SMVdanmark fortæller, at hun endnu ikke har kendskab til danske virksomheder, der er blevet betalt i rubler grundet det nye tiltag.

Men hun frygter, at det kommer til at ske.

”Hvis danske virksomheder har en ordre, som de har sendt til Rusland, så risikerer de på grund af det ikke at få en retmæssig betaling for ordren. Det vil være et kæmpe økonomisk tab for vores virksomheder.”

”Men når det er sagt, så er det ikke kun der, at der er problemer. Der er også hele det forhold, at danske virksomheder i Rusland kan risikere at blive nationaliseret.”

”Så det er en meget voldsom situation og en klemme, som danske virksomheder sidder i derovre lige nu,” siger Mia Amalie Holstein.

I 2019 havde danske virksomheder i alt 155 datterselskaber i Rusland. De beskæftigede i alt 21.413 ansatte, viser tal fra Danmarks Statistik.

Andre tal fra statistikbanken viser, at danske selskaber i 2021 eksporterede for 15,1 milliard kroner til Rusland. Det svarede til én procent af Danmarks samlede eksport det år.

Ruslands ambassadør truer med at overtage danske virksomheder