Topposterne i dansk shipping er besat af Jan eller Søren - blot hver femte er en kvinde

Ambitioner om diversitet, målrettede initiativer og rekruttering samt fastholdelse af kvinder er – i hvert fald på papiret – højt på dagsordenen rundt omkring i den danske shippingindustri.

Men i virkeligheden har flere rederier endnu ikke sat et mål for at øge andelen, ligesom Danske Rederier har måttet udskyde sin målsætning om flere kvinder i shipping flere gange. Og mens antallet af kvinder til søs tæller meget få, er fortællingen stort set den samme i rederiernes øverste ledelseslag og i bestyrelserne.