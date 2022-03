CEO i logistikselskab i Ukraine: "Situationen er ret barsk i vores region"

Det ukrainske logistikselskab GTI bekræfter over for ShippingWatch, at den største containerhavn i Ukraine i Odessa er åbnet for afhentning af import-containere. Cosco har et containerskib liggende i havnen, der er blokeret af den russiske flåde.