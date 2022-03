Norden vil tilbagekøbe obligationer for op mod 50 mio dollar

Norden vil tilbagekøbe udestående obligationer for op mod 50 mio. dollar ud at et samlet udestående beløb i obligationer på 100 mio. dollar. Det sker ifølge Norden for at styre likviditeten.

Det meddeler selskabet tirsdag formiddag.

”Tilbagekøbet gennemføres som en ”omvendt hollandsk auktion”, hvor obligationsejerne inviteres til at afgive tilbud om salg af alle eller en del af deres obligationer,” skriver Norden.

Deadline for indlevering er 11. marts, og Norden kan ”enhver tid efter eget skøn give afkald på, forlænge, aflyse, tilbagetrække eller forhøje størrelsen af tilbagekøbet”, fremgår det af meddelelsen.

