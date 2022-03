Skibsredere i klemme hvis befragtere kræver transport til Rusland

Rederierne kan komme i klemme juridisk, hvis de afviser at sejle til Rusland for en befragter.

For hvor der ikke er tvivl om, at det er farligt at sejle til ukrainske havne pga. den russiske invasion af landet, og at rederierne - altså ejeren af skibet - kan påberåbe sig risikoen for at sejle ind i en krigszone, er det noget andet i havne som Kaliningrad eller Vladivostok.