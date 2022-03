Anglo-Eastern har tilbudt at evakuere ukrainske ansattes familier

Lige i dag er der forholdvis fredeligt i den ukrainske havneby Odessa ud til Sortehavet, hvis man kan tale om det i et land, der i krig og ved at blive invaderet af Rusland.

Men ifølge de meldinger, ship management selskabet Anglo-Easterns COO Carsten Ostenfeldt netop har fået fra kontoret, der er daglig arbejdsplads for 20 medarbejdere, er der torsdag mulighed for at passe arbejdet i byen, der huser landets vigtigste havn.