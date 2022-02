Frankrig beslaglægger russisk fragtskib

Ifølge flere medier har Frankrig tilbageholdt skibet Baltic Leader, der var på vej fra den franske by Rouen til Sankt Petersborg med en last af biler.

Det skriver blandt andet BBC og Reuters.

Nu ligger skibet i havnen i Boulogne i Frankrig ved Den engelske kanal, da det mistænkes, at skibet er forbundet til russiske interesser, der falder under sanktionerne. Det skyldes, at skibet er ejet af et datterselskab, PZB Lizing, til den russiske bank Promsvyazbank.

Banken afviser dog, at datterselskabet fortsat ejer skibet, men fortæller til Reuters, at det blev frasolgt, inden sanktionerne blev vedtaget.

