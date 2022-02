Marianne Dahl forlader DFDS-bestyrelsen

DFDS har udskiftning på vej i bestyrelsen.

Rederiet DFDS holder 23. marts ordinær generalforsamling, og ved den lejlighed udtræder Marianne Dahl af bestyrelsen.

Marianne Dahl er tidligere landechef i Danmark og europæisk direktør for Microsoft, men i dag Managing Director i Boston Consulting Group.

Som afløser foreslår selskabet nyvalg af Minna Aila, fremgår det af en indkaldelse til generalforsamlingen fra DFDS.

Minna Aila er Senior Vice President i miljøvirksomheden Neste, fremgår det af hendes LinkedIn-profil.

På generalforsamlingen skal der også tages stilling til udbetaling af et ordinært udbytte for 2021 på 4 kr. per aktie samt et ekstraordinært udbytte på ligeledes 4 kr. per aktie - som det også blev meddelt i forbindelse med rapporteringen af årsregnskabet.

Bestyrelsen søger også bemyndigelse til at købe egne aktier, som det også har for vane at gøre.

