Norden går ind i havnelogistik med millioninvestering

Tank- og tørlastrederiet Norden er trådt ind på et nyt forretningsområde inden for havnelogistik med en investering på omkring 40 mio. dollar.

Konkret er der tale om en 10-årig konkrakt med manganmineselskabet Comilog, hvor Norden bliver ansvarlig for opsætning og drift af en opladningsløsning i Gabon i Centralafrika, fremgår det af en pressemeddelelse.

”Havnelogistik er en spændende ny vækstmulighed for os, da vi ser på at bringe vores forretning ud over en standard fragtservice til en innovativ forsyningskædepartner,” siger Nordens CEO, Jan Rindbo, ifølge meddelelsen.

Investeringen kommer fra Nordens nyetablerede Logistics & Climate Solutions-team, som arbejder på at levere bæredygtige løsninger til forsyningskæderne ved bl.a. at investere i havnelogistik.

Comilog er et datterselskab af den franske metalluirgiske koncern Eramet, som er en af Nordens nøglekunder.

”Sorte skibe” vil være del af Nordens flådeopkøb frem mod 2030