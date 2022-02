Utilfredse kunder kaster sig over Wallenius Wilhelmsen med søgsmål efter kartelsag

Et antal utilfredse kunder vil have erstatning af bilrederiet Wallenius Wilhelmsen i kølvandet på rederiets kartelsag, som ifølge virksomhedens aktuelle vurdering kan komme til at koste op mod 750 mio. dollar i alt.

Ifølge det norske medie Finansavisen har en gruppe utilfredse Wallenius-kunder hyret advokatfirmaerne Scott + Scott og Brick Court Chambers i London til at føre sagen som et massesøgsmål med krav om erstatning på over 200 mio. dollar.