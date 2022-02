Watch Medier lancerer erhvervsmedie om detailhandel

Danmarks største erhvervsredaktion Watch Medier er igen i offensiven og lancerer sit 16. nichemedie, der går tæt på dansk detailhandel, DetailWatch.

Mediet vil dække virksomheder og personer i branchen, herunder med et særligt fokus på e-commerce, digitale kundeløsninger og opbruddet i de traditionelle værdikæder.

”Watch Medier dækker i dag hovedparten af dansk erhvervsliv. Men vi mangler detailhandlen, der er en af landets største brancher målt på ansatte. Det er en branche, som lige nu er under en omfattende omvæltning med ekstrem høj konkurrence, hvor digital handel og ændrede forbrugsmønstre udfordrer de klassiske værdikæder, og hvor udenlandske aktører vil ind,” siger Henrik Tüchsen, redaktionschef på Watch Medier.

DetailWatchs ambition er ifølge redaktionschefen at give beslutningstagere i og omkring detailsektoren de bedste forudsætninger for at navigere i deres hverdag. Uanset om interessen er koncentreret omkring virksomheder inden for dagligvarehandel, mode, bolig, design eller specialvarer.

Til at stå i spidsen for redaktionen på DetailWatch er udpeget Louise Reseke, der kommer fra en stilling som redaktør på søstermediet MediaWatch, som hun med stor succes har været med til at bygge op over en længere årrække.

“Der findes næppe nogen med mere erfaring i at skabe relevant, aktuel, dagsordensættende og ordentlig branchejournalistik end Louise. Detailhandlen kan se frem til et særdeles stærkt anker på deres nye branchemedie,” siger Henrik Tüchsen.

Watch Medier har de seneste år opbygget landets største erhvervsredaktion, og med lanceringen af DetailWatch fortsætter investeringerne i journalistikken.

”Beslutningstagerne i resten af dansk erhvervsliv efterspørger ukrukket, kritisk og ordentlig virksomhedsjournalistik, der gør dem klogere på deres konkurrenter og deres brancher. Vi er overbeviste om, at det samme gør sig gældende i detailbranchen. Men det er naturligvis nu op til os at bevise, at det giver en konkurrencefordel i hverdagen at følge med på DetailWatch,” siger Anders Heering, adm. direktør og chefredaktør på Watch Medier.