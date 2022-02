Ugens bedste historier på ShippingWatch

Maersk med rekordregnskab

A.P. Møller-Maersk præsenterede i denne uge et historisk stort overskud for en dansk virksomhed i et 2021, hvor det ekstreme containermarked sendte indtjeningen kraftigt i vejret.

Selskabet venter et nyt stort milliardoverskud i 2022 og præsenterede desuden et nyt opkøb med overtagelsen af Pilot Freight Services.

På et pressemøde berørte topchef Søren Skou emner som lange kontrakter, satset på logistik, men forsvarede også skattefordele i tonnageskatteordningen og den lave punktlighed for Maersks skibe.

Onsdag lagde logistikkæmpen DSV også sine tal frem for 2021. Det danske selskab har mere og mere af sin forretning i enheden Air & Sea, hvor pengene strømmer ind fra de rødglødende forsyningskæder, og fra topchef Jens Bjørn Andersen lød det blandt andet, at selskabet ingen problemer har med kapacitet hos rederierne.

Et indtog i luftfragt giver ikke mening for Hapag-Lloyds aktiviteter, sagde rederiets topchef Rolf Habben Jansen i denne uge. Han er også skeptisk over for konkurrenterne Maersk, CMA CGM og MSC’s opkøb inden for luftfragt.

Vigtige aktører efterlyser mere fart på Norges sats på havvind

Norges nye regering med statsminister Jonas Gahr Støre i spidsen fremlægger denne uge sin nye havvindsatsning. Men både topchefen i Deep Wind Offshore og Norges Rederiforbund havde håbet på større ambitioner.

Fra Bjarke Ingels til shipping og Maersk Broker

Hun er trådt ind i en direktion omringet af mænd med mange år i samme selskab, og derfor var der en bekymring, der strøg igennem hovedet på Anne Brown Frandsen, inden hun sagde ja til sit nye job som finansdirektør hos Maersk Broker. ”Jeg skulle sikre mig, at der også var rum til mine tanker og ideer,” siger hun i et interview med ShippingWatch.

