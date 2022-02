Wallenius Wilhelmsen tilbage i plus i "volatilt" marked

De pressede forsyningskæder og stigende efterspørgsel trækker bilrederiet Wallenius Wilhelmsen i plus efter et stort underskud året før.

Wallenius Wilhelmsen leverer et overskud på 177 mio. dollar for hele 2021, en markant bedring fra et tab på 302 mio. dollar for 2020, mens omsætningen steg til 3,8 mia. dollar fra 2,9 mia dollar året før.