Hollandsk opkøb sparker DFDS' indtjening i vejret i 2022

De seneste to år med corona-nedlukninger og brexit har været noget af et mareridt for DFDS, der har måttet se omsætning og indtjening dykke markant, men nu ser det endelig ud til at lysne for det danske færge- og logistikselskab.

DFDS har lige landet et årsregnskab med en fremgang i omsætningen på 28 pct. til 17,9 mia. kr. og et driftsresultat (ebitda) på 3,4 mia. kr. - en stigning på ca. 25 pct. sammenlignet med året før.