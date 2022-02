Afslag giver bump på vejen for Maersks metanol-planer

European Energy og Maersk skal lave om i planerne om at etablere en metanolproduktion, der kan forsyne Maersk med grønt brændstof.

Det oprindelige projekt har nemlig fået afslag fra myndighederne på en foreslået testzone, mens de nuværende rammevilkår kun gør processen mere besværlig. Det skriver Børsen Bæredygtig.

”Vi fortsætter projektet, fordi det er godt og den helt rigtige måde at lave det grønne metanol på. Men det er uheldigt, at vi ender i en åbenlys situation, hvor vi kan se, at rammevilkårene for ptx ikke er så smidige, som de burde være for at fremme den her type projekter for Danmark,” siger Simon Bergulff, esg-politisk og regulatorisk chef hos Maersk, til mediet.

Med en ansøgning til Energistyrelsen håbede de to selskaber at kunne oprette en testzone i forbindelse med etableringen af et produktionsanlæg til brændstoffet, der skulle sikre dem en lavere pris på de tariffer, der betales i i dag for at få strøm transporteret i elnettet.

Men ansøgningen levede ikke op til regulatoriske testzoner, der kan undtages for at betale fulde tariffer, og derfor må de to se den afslået. Det betyder dog ikke, at projektet standes. European Energy vil i stedet bygge produktionsanlægget tæt på energiudviklerens solcellepark i Kassø.

