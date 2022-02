Trine Bramsen bliver Danmarks nye transportminister

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) bliver ny transportminister. Skatteminister Morten Bødskov (S) bliver ny forsvarsminister i stedet for Bramsen, og politisk ordfører Jeppe Bruus (S) bliver ny skatteminister i stedet for Bødskov.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Statsminister Mette Frederiksen har været tvunget til en rokade, efter at Benny Engelbrecht torsdag aften trådte tilbage som transportminister.

Han gik af efter en sag om manglende beregninger for klimabelastningen bag en infrastrukturaftale sidste år. Forløbet fik regeringens støtteparti Enhedslisten til at miste tilliden til Engelbrecht som transportminister.

Regeringsrokaden betyder desuden, at Bramsen foruden transportminister også bliver ligestillingsminister. Den post har Peter Hummelgaard (S) haft hidtil, men han er fremover kun beskæftigelsesminister. Så ligestillingsområdet overføres altså til Transportministeriet.

I ministerrokaden er det især interessant med to navne: Bramsen og Bødskov.

Bramsen har over længere tid været heftigt kritiseret som forsvarsminister. En stribe møgsager har præget Bramsens tid som forsvarsminister. Senest har Bramsens ageren i den igangværende FE-sag ført til kritik.

Her er Lars Findsen, hjemsendt chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), fængslet i en sag om lækage af højt klassificerede oplysninger. Nu får Bramsen altså en frisk start på et andet fagområde.

Bødskov er netop havnet i problemer. I flere måneder har Bødskov været bekendt med resultaterne i en dansk undersøgelse, som viser, at pluginhybridbiler ikke er grønne.

Det har Information skrevet på baggrund af en aktindsigt og et svar fra Skatteministeriet.

Bødskov har flere gange fastholdt, at bilerne er ”grønne biler”, og at de derfor er berettigede til en skatterabat på 108.700 kroner per bil, skriver Information. Der er altså visse paralleller til den sag, der netop har kostet Engelbrecht jobbet som transportminister.

Når de nye ministre skal præsenteres for dronningen på Amalienborg klokken 11 fredag, er Bramsen i øvrigt ikke til stede. Hun er smittet med corona.

Jeppe Bruus, som aldrig har været minister før, siger på vej til Amalienborg:

”Jeg har det virkelig godt. Jeg er super glad og meget stolt. Nu skal vi afsted, og vi må ikke komme for sent,” siger Bruus, da han forlader Statsministeriet.

Bruus nåede ikke at være politisk ordfører længe. Han overtog posten fra Jesper Petersen i august sidste år, da Petersen blev udpeget om uddannelses- og forskningsminister. Bruus nåede også to måneders barsel, mens han var politisk ordfører.

