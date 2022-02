Maersk kritiseres for at udelade black carbon i klimaregnskab

A.P. Møller-Maersk får kritik for at udelade black carbon – klimaskadelige sodpartikler – fra sin bæredygtighedsrapport, skriver DR.

Ifølge Henrik Skov, professor i atmosfærisk kemi på Risø under Aarhus Universitet, er black carbon nødt til at være en del af klimaregnskaber, da man ellers får et ”forkert resultat,” siger han til DR. Hos Rådet for Grøn Omstilling kalder seniorrådgiver Kåre Press Kristensen det ”en væsentlig mangel”, der ikke giver et ”retvisende billede”.