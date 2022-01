Molslinjen skruer op for færger til Djursland

I højsæsonen kommer Molslinjen dagligt til at sejle en færge mellem Sjællands Odde og Ebeltoft på Djursland.

Det sker, efter at rederiet gennem de senere år har skruet op for antallet af afgange på ruten. I 2019 var der således samlet 194 afgange mellem de to havne, mens der i 2022 er planlagt 294 afgange.

”Danskerne har genopdaget, hvor dejligt det er at holde ferie i Danmark, og det har været tydeligt, at de sjællandske turister har været meget glade for ruten til Mols. Derfor satser vi nu på at kunne sejle dagligt i sommerferien,” siger Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard, i en meddelelse.

Han forklarer, at selskabet gerne vil være med til at opbygge turismen på Djursland, hvorfor der stille og roligt er skruet op for ruten i takt med en stigende efterspørgsel.

”Det er dyrt at sætte færger ind, hvis der ikke er passagerer nok til hver afgang, så vi er spændte på, om hverdagssejlads i sommerferien vil fange an,” siger Jesper Skovgaard.

(Denne artikel er leveret af vores søstermedie MobilityWatch.)

Billigere priser fik flere lastbiler ombord på Molslinjen i 2021

Molslinjen skal nu have navne på alle ombord