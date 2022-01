Skibsfarten i kamp om milliarder af dollar fra endnu en fond

Kampen mod skibsfartens udledning af CO2 kan også blive en kamp om de mange milliarder af dollars, der kan ende i de nu to fonde, der er i spil, og som skal opsamle de enorme beløb, som emissionerne sandsynligvis kommer til at koste de kommende år.

For med det seneste ændringsforslag til EU-Kommissionens udspil, der lægger skibsfarten ind under et CO2-kvotesystem (ETS), er der endnu en fond på tegnebrættet, den såkaldte Ocean Fund. Det er Europa-Parlamentets såkaldte rapporteur i klimaudvalget, tyske Peter Liese, der mener, at man skal etablere en fond, hvor de mange milliarder, som kvoterne kommer til at koste, kan opsamles.