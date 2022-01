Konflikt i Frankrig tvinger DFDS til fortsat lukning af fragtrute

En konflikt mellem franske fagforeininger blokerer fortsat for, at DFDS kan åbne fragtruten mellem Calais i Frankrig og Sheerness i Storbritannien.

Det danske færge- og logistikselskab blev den 14. januar nødt til at lukke for at sejle såkaldt uledsaget fragt på ruten mellem Calais og Sheerness, der er en havn ved mundingen til Themsen.