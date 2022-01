Höegh Autoliners hæver forventningerne til hele året

Norske Höegh Autoliners, som har Maersk som næststørste aktionær, skruer op for forventningerne til hele 2021 efter et stærkere end ventet fjerde kvartal.

Höegh Autoliners forventer nu et justeret driftsresultat (ebitda) på 210 mio. dollar for hele 2021, mod tidligere udmeldte 195-200 mio. dollar. For fjerde kvartal alene hæver selskabet sin guidance til omkring 78 mio. dollar fra tidligere 65-70 mio. dollar.