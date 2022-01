Ugens bedste på ShippingWatch

Maersk med nye klimamål og opjustering

A.P. Møller-Maersk fremrykker sit klimamål med ti år, så den danske shippingkoncern nu går efter at blive klimaneutral i 2040. Forsyningen af grøn metanol er den store ubekendte i Maersks grønne planer, og metanol til nye skibe fra 2024 bliver en tryktest for omstillingen, sagde Maersk-chef efterfølgende til ShippingWatch.

Fredag opjusterede Maersk desuden igen sine forventninger til helårsresultatet for 2021.

Foto: Bidstrup Stine/Ritzau Scanpix

Det har ingen betydning for DSV, at store containerrederier som Maersk og MSC flokkes om at opkøbe virksomheder for at skabe deres egen logistikforretning, lød det fra DSV's topchef Jens Bjørn Andersen i et interview med ShippingWatch.

Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

De europæiske konkurrencemyndigheder har efter års granskning afvist fusionen af DSME og Hyundai Heavy Industries.

Opkøbet af DSME lignede på overfladen en nær perfekt forlængelse af Hyundai Heavy Industries, og netop dét blev et søm i kisten på den årelange konkurrencesag. I Bruxelles venter topfolk, afgørelsen holder i retten – men spørgsmålet er, om aktionærerne allerede leder efter nye købere.

Foto: Maersk Tankers

Maersk Tankers og topchef Christian Ingerslev sigter med ny strategi efter at have 300 skibe under kommerciel management i 2024. I dag er der 220, så hvor ambitiøst er det lige, spurgte ShippingWatch i denne uge topchefen.

