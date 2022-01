Her er ugens bedste historier på ShippingWatch

Pirat retsforfølges i Danmark

Tre pirater fra skududvekslingen med fregatten Esbern Snarre er blevet løsladt, mens den fjerde er fløjet til Danmark og blev fremstillet for grundlovsforhør fredag.

Foto: Handout/Reuters/Ritzau Scanpix

DFDS vil have speedet op grøn strøm i Danmark

Torben Carlsen, topchef for DFDS, vil have regeringen til at sætte fut under udviklingen af grøn strøm. Rederiet skal snart træffe vigtige beslutninger i sit arbejde med at få "grønt" skib på vandet.

Foto: PR-FOTO

DSV er langt med integrationen af seneste milliardopkøb

Arbejdet med at integrere DSV og GIL nærmer sig sin afslutning, og transportkæmpen er åben for nyt stort opkøb i 2022, forklarede topchef Jens Bjørn Andersen i et interview med ShippingWatch.

"Vi forventer at være færdige med integrationen (af GIL) ca. midtvejs inde i året," siger Jens Bjørn Andersen til ShippingWatch. | Foto: PR/DSV

Står fast på tørlast-exit

Scorpio-bossen Robert Bugbee står i et interview med ShippingWatch fast på, at beslutningen om at trække sig fra tørlast og omdanne Scorpio Bulkers til et vindinstallationsrederi var den rette.

